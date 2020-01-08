Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам Погребняк, таксист привез ее по другому адресу и отказался объезжать здание. Затем он начал кричать на женщину и выгонять ее из автомобиля.
После этого он вышел из машины и начал выбрасывать вещи пассажирки на дорогу.
Погребняк отмечает, что все люди вокруг были в шоке.