«Победа» разработала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» отреагировала на рекомендации Росавиации, передает RT.

В компании уточнили, просчитаны альтернативные маршруты и ожидаются официальные указания Росавиации.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов из-за данных о существующих рисках для безопасности полетов гражданских лайнеров.

Входящая так же в «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» уже скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.

Рекомендации Росавиации прозвучали на фоне крушения украинского самолета Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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