Украинец чудом избежал смерти, передумав покупать билет на разбившийся в Тегеране самолет

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Украинец Андрей Бузаров, находящийся сейчас в Иране, рассказал, как ему повезло избежать смерти вмести с остальными пассажирами рухнувшего в Тегеране самолета. Мужчина написал об этом в своем Facebook.

По словам Бузарова, он должен был лететь домой 8 января, однако в офисе в МАУ ему посоветовали купить более дешевый билет на 9 января.

«Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице», — написал украинец.

В настоящее время рейс в Киев, на который Бузаров приобрел билет, отменен из-за временного ограничения полетов.

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