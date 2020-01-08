Украинец чудом избежал смерти, передумав покупать билет на разбившийся в Тегеране самолет
Украинец Андрей Бузаров, находящийся сейчас в Иране, рассказал, как ему повезло избежать смерти вмести с остальными пассажирами рухнувшего в Тегеране самолета. Мужчина написал об этом в своем Facebook.
По словам Бузарова, он должен был лететь домой 8 января, однако в офисе в МАУ ему посоветовали купить более дешевый билет на 9 января.
«Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на восьмое, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на девятое и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице», — написал украинец.
В настоящее время рейс в Киев, на который Бузаров приобрел билет, отменен из-за временного ограничения полетов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения обстоятельств крушения самолета
— Среди обломков рухнувшего в Тегеране самолета обнаружили записку студента о помощи