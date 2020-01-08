Артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком в Севастополе

Мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время представления в одном из домов в Севастополе, сообщает kp.ru.

Во время заказанного родителями выступления артист поставил на голову ребенка стакан с кипятком, чтобы продемонстрировать фокус. Стакан перевернулся, горячая вода попала на лицо ребенка.

Родители доставили пострадавшего в больницу, он госпитализирован с диагнозом «термический ожог лица».

В настоящее время проводится проверка, заявили в пресс-службе управления МВД по Севастополю.

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