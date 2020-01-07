Синоптики сообщили об аномально теплой погоде во всей России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что положительная температурная аномалия зафиксирована на всей территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, она будет наблюдаться в Рождество.

«На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что самые сильные температурные аномалии встречаются в Красноярском крае и Якутии.

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