Синоптики сообщили об аномально теплой погоде во всей России
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что положительная температурная аномалия зафиксирована на всей территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, она будет наблюдаться в Рождество.
«На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что самые сильные температурные аномалии встречаются в Красноярском крае и Якутии.
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