Путин приехал на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор Петербурга

Президент России Владимир Путин уже находится в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в рождественском богослужении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что настоятель собора Николай Брындин проведет ночную Божественную литургию.

Как стало известно, компанию российскому лидеру составят полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также прихожане с детьми.

Ранее Путин в этом соборе встречал Рождество в 2019 и в 2012 годах.

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