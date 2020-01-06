Соглашение об «открытом небе» подписали Казахстан и США

Казахстан и Соединенные Штаты заключили соглашение о воздушном сообщении на принципах «открытого неба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В комитете отметили, что данное соглашение стало первым для Казахстана, предусматривающее принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта.

Поясняется, что в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.