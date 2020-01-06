В московском метро рассказали о забытых пассажирами вещах в новогоднюю ночь

В московском метрополитене рассказали о вещах, которые забыли пассажиры в новогоднюю ночь в подземке. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе столичного метро отметили, что среди необычных находок после новогодней ночи остались три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм снегурочки с париком, несколько гирлянд, и мешок Деда Мороза с подарками.

Кроме того, пассажиры забыли подарочный плед с оленями, пару детских рюкзаков с билетами на елку, несколько мобильных телефонов и несколько пакетов со сладкими подарками.

Отмечается, что потерянные вещи хранятся на Складе забытых вещей метрополитена.