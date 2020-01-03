Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды «Фобос», температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.

Отмечается, что в ближайшие дни в Центральной России ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами.

Синоптики утверждают, что на Рождество в столичном регионе будет облачная погода с непродолжительными прояснениями. В ночь на 6 января будет небольшой снег, в ночь на 7 января температура воздуха составит - 6–9°C а последующим днем - 4–6°C.

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