Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране
close
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в иранской провинции Хорасан-Разави, на севере страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным иранского сейсмологического центра, толчки были зарегистрированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск) на глубине 8 километров.
В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Болгарии
— Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке