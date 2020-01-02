Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в иранской провинции Хорасан-Разави, на севере страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным иранского сейсмологического центра, толчки были зарегистрированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск) на глубине 8 километров.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

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