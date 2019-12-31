Упавшей во Владивостоке цирковой гимнастке провели вторую операцию

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Гимнастке, упавшей с высоты в цирке Владивостока, провели вторую операцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в цирке.

Состояние артистки цирка оценивается как стабильно тяжелое, однако врачи настроены на выздоровление гимнастки, отметил источник.

Ранее сообщалось, что девушка сорвалась с каната во время исполнения акробатического номера в новогоднем шоу.

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