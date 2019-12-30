Самолет рейса Доха — Осло экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, экстренно сел в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, вылетевший в 05.02 мск из столицы Катара лайнер должен был совершить посадку в Осло в 11.35. Однако около 07.30 он подал общий сигнал тревоги и сел в Москве.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

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