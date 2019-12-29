В Москве в воскресенье ожидается до -2°С. Об это сообщают «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в столице составит от -4°С до -2°С, в Московской области – от -6°С до -1°С.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.