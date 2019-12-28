Черный ящик с упавшего в Казахстане самолета передадут для расшифровки в Москву 29 декабря

Черный ящик с рухнувшего под Алматы в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air будет передан для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву 29 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева.

По словам Камалиева, вечером 28 декабря с Москвы в Алматы прилетает эксперт.

В настоящее время работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.

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