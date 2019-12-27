В РПЦ объяснили решение Синода по Александрии

Секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что решение Священного Синода Русской православной церкви насчет Александрийского патриархата является «не самой жесткой формой реакции» и нивелирует все попытки критиков РПЦ обвинить ее «в неконструктивности и нерадении о единстве православия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Якимчука, данная форма реакции продиктована надеждой на то, что патриарх Феодор и архиепископ Иероним одумаются и пересмотрят свои решения».

26 декабря РПЦ отказалась от поминовения в диптихах патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им Православной церкви Украины (ПЦУ). Такие же меры были приняты и в отношении Элладской церкви.

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