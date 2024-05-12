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Названа вредная привычка, помимо курения, которая вредит легким

Врач Стружко: злоупотребление алкоголем повышает риск туберкулеза

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Злоупотребление алкоголем повышает риск развития туберкулеза. Об этом рассказала врач-ординатор кафедры пульмонологии и фтизиатрии Пензенского института Влада Стружко, сообщает Московский комсомолец в Пензе.

Алкоголь ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым для различных инфекций, включая туберкулез, объяснила врач. Кроме того, страдающие от алкоголизма часто находятся в условиях, которые способствуют распространению туберкулеза. Плохие жилищные условия, недостаточная личная гигиена, неправильное питание и отсутствие должной медицинской помощи, — все это увеличивает вероятность заболевания.

Также алкоголь может снизить эффективность антибиотиков против туберкулеза. А неправильный прием препаратов повышает риск возникновения устойчивых к лекарствам штаммов бактерий.

До этого врач рассказал, что проблемы со сном, настроением или аппетитом из-за алкоголя могут указывать на бытовой алкоголизм.

Ранее был назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя.

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