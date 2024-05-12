Володин призвал полностью перестроить работу Министерства спорта

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о задачах, которые ожидают кандидата на пост главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, передает »Интерфакс» .

«У нас все ушло в оплату. Платные секции, платные соревнования. Даже вот значок ГТО, и то — это все уходит во всевозможные поборы. Надо полностью перестроить работу министерства. Это может сделать Дегтярев, как человек, который приехал из региона», — сказал Володин.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее тренер Татьяна Тарасова раскритиковала назначение Дегтярева новым министром спорта.