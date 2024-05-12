Звезда сериала «Горький 53» рассказал, не мешает ли его работе перенесенный дважды инсульт

Актер Алексей Барабаш в интервью kp.ru заявил, что с возрастом стал более философски относиться к предложениям о сотрудничестве.

«Чем ты моложе, тем более рьяно относишься к затишью в работе. Телефон молчит, не пишут, нет съемок по той или иной причине — раньше подобное воспринимал более остро. Но теперь мое отношение к этому иное. Работа — это всего лишь малая часть огромной, огромной жизни, которую мне повезло проживать», — пояснил Барабаш.

Так он отреагировал на вопрос журналиста о том, не мешает ли ему сниматься в кино дважды перенесенный инсульт. По словам Барабаша, он стал более философски относиться к работе, поэтому не расстраивается, если ему не предлагают съемки. Вместо этого артист занимается другими насущными делами.

Шесть лет назад Барабаш пошел на прием к мануальному терапевту, который повредил ему сонную артерию, что спровоцировало два инсульта. Спустя некоторое время актер смог полностью восстановиться после пережитого.

Ранее Бородина рассказала об отношении к русским в США.