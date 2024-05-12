Названы два продлевающих жизнь доступных продукта

По словам американского исследователя феномена долголетия Дэна Бюттнера, ежедневное употребление черной фасоли и грецких орехов может увеличить продолжительность жизни, снизив риск развития болезней сердца и сахарного диабета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бюттнер объяснил, что черная фасоль и грецкие орехи входят в ежедневный рацион жителей так называемых «голубых зон» — нескольких небольших регионов мира, которые в пропорции, значительно превышающей среднестатистическую, населяют долгожители.

Орехи и черная фасоль богаты клетчаткой, которая способствует снижению воспаления в кишечнике и в организме в целом. Постоянное воспаление низкой интенсивности служит фактором риска многих заболеваний, включая рак. Также эти продукты насыщены белком. Этот пищевой компонент способствует уменьшению чувства голода и помогает предотвратить ведущие к ожирению и лишнему весу переедания, повышающие риск развития диабета.

Исследователь отметил, что грецкие орехи выделяются среди прочих высоким содержанием линолевой кислоты и Омега-3 жирных кислот, которые снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Бюттнер также сослался на исследование 2004 года, в ходе которого были опрошены многочисленные пожилые люди, проживающие в так называемых голубых зонах Японии, Швеции и Греции. Его результаты показали, что любители бобовых жили дольше остальных. При этом каждые 20 грамм ежедневно употребляемой фасоли были связаны со снижением риска преждевременного ухода из жизни на 7%.

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