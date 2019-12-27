Украинский телеканал для жителей Донбасса начнет вещание в феврале
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Министерство культуры Украины в феврале запустит вещание русскоязычного телеканала для жителей Донбасса, заявил министр молодежи и спорта страны Анатолий Максимчук. Об этом сообщает ТАСС.
На первом этапе телеканал будет совмещать функции информационного и развлекательного вещания, отметил Максимчук.
В настоящее время правительство Украины разрабатывает концепцию информационного вещания, которое должно стать «стратегическим пакетом посланий» для жителей неподконтрольных территорий в Донбассе, подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что на Украине планируют запустить телеканал, вещающий исключительно на неподконтрольных территориях.
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