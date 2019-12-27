Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В столичных аэропортах было задержано и отменено почти 30 рейсов, сообщает «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.10 (мск), в Домодедово 10 рейсов задержано и 13 — отменено.

Кроме того, во Внуково было задержано два рейса

В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

На данный момент причины задержек и отмены рейсов неизвестны.

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