Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре в кафе в Красноглинском районе, где шесть правоохранителей отдыхали с семьями и малолетними детьми в нерабочее время.

Также в здании кафе находили 15 человек, которые спровоцировали ссору, участники которой вышли на улицу, где и были избиты представители МВД.

Уточняется, что два злоумышленника были заключены под стражу. При задержании у них было изъято огнестрельное оружие. Остальные участники конфликта устанавливаются.