Мужчина случайно поджег дом, пытаясь растопить лед с помощью горелки

В США мужчина случайно устроил пожар в своем доме, используя газовую горелку для удаления льда с крыши после сильного зимнего шторма, пишет New York Post.

По данным местных СМИ, владелец дома решил самостоятельно избавиться от наледи, образовавшейся после продолжительных морозов. Он поднялся по лестнице на крышу и начал растапливать лед с помощью горелки. Спустя несколько минут после начала работ кровля загорелась, а пламя быстро распространилось на чердачное помещение.

Мужчине удалось спуститься с лестницы и вернуться в дом, чтобы вызвать экстренные службы. Когда пожарные прибыли на место, чердак уже был полностью охвачен огнем. Соседи рассказали журналистам, что крыша здания была практически уничтожена за считанные минуты.

Заместитель начальника пожарной службы Джон Эрнер сообщил, что первоначально пожарные рассчитывали на локальное возгорание, однако огонь быстро распространился. По его словам, экстремально низкие температуры, которые сохранялись после шторма, осложнили тушение пожара.

Из-за погодных условий к ликвидации возгорания были привлечены пожарные подразделения из соседних городов. Борьба с огнем продолжалась несколько часов, прежде чем пожар удалось взять под контроль.

Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, огонь не перекинулся на соседние здания. Представители пожарной службы призвали жителей не пытаться самостоятельно устранять наледь с крыш и обращаться к профессионалам, особенно в условиях сильных морозов.

