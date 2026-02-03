Глава МИД Франции заявил о необходимости Европы получить независимость от США

Европа все еще является союзником США, однако они не едины, и ЕС ей нужно искать новых партнеров для обретения независимости. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью La Depeche.

«С США мы союзники, но не едины. Мы союзники американской нации, а не Дональда Трампа. Главная проблема этого столетия заключается в потенциальном конфликте между США и Китаем. В этом контексте позиция Европы может изменить все. Если Европа решит стать независимой, она может привлечь к сотрудничеству большинство стран мира, которые отказываются быть вассалами какой-либо из этих держав», — отметил Барро.

По его словам, для обретения независимости Европа должна укреплять стратегическую автономию и построить с Юго-Восточной Азией, Латинской Америкой и Африкой «партнерские отношения», в которых будет уважаться суверенитет.

Недавно Барро также заявил, что на сегодняшний день европейцы полностью обеспечивают международную помощь Украине, а именно из ЕС поступает 100% финансовой поддержки, а также основная часть разведывательной и военной помощи. Также в феврале он рассказывал, что Франция отказалась подписать устав Совета мира, потому что он выглядит как замена ООН.

Ранее философ призвал Европу к независимости от США.