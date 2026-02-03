Размер шрифта
Мужчина в костюме утки облил себя молоком с хлопьями в вагоне метро

В Великобритании мужчина в костюме утки устроил переполох в метро
biondddd/TikTok

В метро шотландского города Глазго пассажир, переодетый уткой, устроил беспорядок, облив себя молоком с кукурузными хлопьями. Об этом сообщает издание Dublin Live.

Голый по пояс пассажир метро, с выкрашенным в желтый цвет торсом и клювом на резинке встал в проходе вагона и вылил на себя содержимое бутылки — смесь молока и кукурузных хлопьев. Закончив обливание, он пополз по проходу.

Все происходящее на видео снимал его знакомый, предположительно для публикации в соцсетях. Состав пришлось остановить и загнать в ангар для уборки, представители транспортной компании заявили, что подобное поведение недопустимо и обратились в полицию.

До этого пьяный россиянин украл плюшевые игрушки из автомата и раздал прохожим. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии.

Ранее иностранец с топором разгромил дом бывшей возлюбленной.
 
