Зеленский захотел оборонять Украину по-новому

Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признал устаревшей структуру действующего с 2020 года плана по обороне страны и утвердил новую. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Текст о работе новой структуры не был опубликован, поскольку он имеет гриф исключительно «для служебного пользования». Согласно указу, обновленный план обороны Украины должно будет разработать правительство совместно со Службой безопасности страны, Службы внешней разведки и Нацбанком. После этого документ внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В декабре прошлого года Зеленский среди ключевых гарантий безопасности Украине со стороны европейских союзников и США назвал включение страны в действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне, а также армию численностью не менее 800 тысяч человек. Политик заявил, что для Украины это «принципиальные вещи».

До этого полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечал, что в обороне Украины есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности украинских войск и коллапсу переднего края: это коммуникации и комплектование ВСУ личным составом.

Ранее Сырский пообещал наступление ВСУ в 2026 году.
 
