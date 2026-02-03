Размер шрифта
Общество

Жители Флориды мешками собирают застывших от холода игуан у себя во дворах

Во Флориде открыли пункты «разморозки» парализованных рекордным холодом игуан
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Комиссия по охране дикой природы Флориды (FWC) в США открыла пять специально оборудованных пунктов приема парализованных из-за переохлаждения зеленых игуан, передает ABCNews.

Рекордно низкие температуры, зафиксированные на юге штата в последние дни, привели к тому, что местные жители начали находить у себя во дворах, на улицах, тротуарах и подъездных дорожках застывших зеленых игуан, в том числе упавших с деревьев. Из-за холода эти пресмыкающиеся временно теряют контроль над мускулатурой и впадают в состояние, напоминающее паралич. Такой эффект характерен для рептилий и амфибий при устойчивом охлаждении внешней среды до 0 градусов и слабого минуса.

Старожилы рассказывают, что раньше обычно выкладывали парализованных холодом игуан на солнце, чтобы они «разморозились», но сейчас их слишком много. В открытые FWC пункты приема устремились сотни людей с застывшими тушками рептилий в мусорных мешках, пластиковых контейнерах и ведрах. В комиссии пояснили, что принимают игуан «для гуманного умерщвления или, в некоторых случаях, для передачи владельцам разрешений с целью продажи живых животных». Зеленые игуаны считаются во Флориде инвазивным видом: они портят растения и испражняются в бассейнах.

Схожая проблема возникла на Тайване, куда этих рептилий завозили в качестве декоративных питомцев. Они настолько расплодились, что начали уничтожать посевы, и властям пришлось истребить до 120 тыс. зеленых игуан.

Ранее ученые предупредили, что к 2200 году обитающие на земле рептилии превратятся в 100-килограммовых гигантов.
 
