Совет по инновационному и технологическому развитию назвали важной инициативой для России

IT-эксперт Мясоедов оценил роль государства и бизнеса в развитии технологий
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ключевым инструментом развития Россия в условиях давления мирового экономического сообщества и замедления экономики становится диверсификация, основанная на точках технологического роста. Об этом, комментируя создание совет «Единой России» по инновационному и технологическому развитию, заявил эксперт по кибербезопасности и технологическому суверенитету Павел Мясоедов.

«Диверсификация — это не просто красивое слово. В его основе лежат точки технологического роста. Без них любая стимуляция экономики может привести лишь к инфляции. Единственным и очень эффективным инструментом является создание точек технологического роста, то есть прорывных технологий, которые затем внедряются в промышленность, бизнес, сферу услуг и так далее», — отметил он.

Эксперт подчеркнул важность создания моста между фундаментальной наукой и практической плоскостью, где ключевую роль играет государство или квазигосударственные организации.

«Сейчас нашей экономике нужны механизмы для технологических скачков. Это возможно за счет перевода фундаментальных научных достижений в реальную жизнь», — добавил он.

По его мнению, экономике страны нужны именно такие механизмы, предоставляющие возможности для технологических скачков.

«Эти скачки создаются за счет перевода фундаментальных научных достижений в практическую плоскость. К счастью, в России всегда были и остаются великие ученые, от Сергея Королева до современных исследователей, которые двигают нашу страну вперед», — отметил Мясоедов.

Мясоедов высоко оценил инициативу партии, отметив ее значимость в преодолении законодательных барьеров.

«Инициатива «Единой России» — это хороший знак. Партия начинает задумываться о том, что существуют осложняющие факторы в законодательстве, которые мешают качественному скачку. «Единая Россия», будучи одной из основных партий в стране, действительно играет ключевую роль. Инициативы, исходящие от нее, хороши тем, что в процессе развития экономики, опираясь на технологические точки роста, необходим законотворческий ресурс. Без него невозможно преодолеть барьеры, которые неизбежно возникают», — отметил эксперт.

По его словам, реализация инициативы не даст ежеминутного эффекта, а потребует времени и комплексной работы.

«Уже сейчас видно, что будут привлекаться эксперты со стороны рынка и индустрии, которые смогут показать проблемы, существующие на земле. Эта кооперация даст качественные результаты и станет мощным толчком для развития», — добавил он.
 
