«Спартак» одержал победу на сборах в Дубае

«Спартак» обыграл «Пюник» на сборах в Дубае

Московский «Спартак» обыграл армянский «Пюник» на сборах в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 61-й минуте счет открыл Ливай Гарсия. В конце матча окончательный счет установил Тео Бонгонда.

Следующий матч на сборах «Спартак» проведет 7 февраля против китайского «Далянь Инбо». Команды выйдут на поле в 16:00 по московскому времени.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

В первом матче Российской премьер-лиги 2026 года «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи». Встреча пройдет 1 марта.

