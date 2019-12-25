Осужденная в России за наркотики израильтянка Иссахар подает жалобу в ЕСПЧ

Защита осужденной в России на 7,5 лет за хранение и контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар обжалует приговор в ЕСПЧ. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на адвоката Вадима Клювганта.

«Мы приступили к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», — сказал Клювгант.

По словам правозащитника, он также приступил к подготовке кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, в дальнейшем ее направят в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

25-летняя Нааме Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

Сама Иссахар до сих пор отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

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