Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края возросло до 15. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
«Всего обратилось к медикам 15 человек, но госпитализированных двое. У них переломы, наложены шины. Состояние средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (» Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ... воздушного транспорта...).
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