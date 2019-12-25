Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края возросло до 15. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

«Всего обратилось к медикам 15 человек, но госпитализированных двое. У них переломы, наложены шины. Состояние средней тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (» Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ... воздушного транспорта...).

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