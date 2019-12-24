Убивший подростка северодвинец отправился в колонию на 20 лет

Северодвинский суд вынес приговор в отношении 36-летнего Романа Пронина, который убил подростка, защищавшего от него свою мать. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 15-летний мальчик пытался защитить свою мать, когда сосед по коммунальной квартире во время застолья с алкоголем начал избивать женщину гантелей и бить ножом. Подросток получил три удара тяжелым предметом и скончался, спустя год комы.

Сам преступник отказался признавать свою вину и ссылался на то, что ребенка убили другие. Суд решил отправить мужчину в исправительную колонию особого режима на 20,5 лет.

«Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,8 млн руб.» — добавила Петренко.

Стоит отметить, что подросток из Северодвинска получил орден Мужества посмертно.