Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь

Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Согласно версии следствия, преступление случилось вечером 21 декабря 2019 года.

По имеющейся информации, нетрезвый 34-летний мужчина нанес множественные удары по голове и телу ребенка.

Как стало известно, девочка умерла на следующий день от полученных побоев.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК России об убийстве.

Также сообщается, что мужчина еще избил старшую сестру ребенка. В данный момент она находится в больнице.

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