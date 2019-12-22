МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе МВД республики заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством. Там расказали, что учения проходили 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана.

«В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ», — рассказали в МВД.

Там отметили, что назначена служебная проверка по фактам нарушений, допущенных при организации учений. Кроме того в МВД сообщили, что школьники не были задействованы в качестве условного нарушителя, все дети находились на заднем плане под контролем педагогов. Никто из не пострадал, добавили в МВД.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения, где качестве нападающих выступили школьники. Однако в Росгвардии опровергли данную информацию.

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