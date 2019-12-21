Врач назвала эффективные способы борьбы с алкогольным отравлением

Лучшими способами борьбы с отравлением алкоголем являются очищение желудка и обращение за медицинской помощью, заявила ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

При алкогольном отравлении необходимо выпить 1,5 литра теплой воды с небольшим количеством пищевой соды, соли и сахара, после чего вызвать рвоту, отметила Шевцова.

При ухудшении состояния следует обратиться за медицинской помощью.

Прием активированного угля и иных сорбентов при таком отравлении бесполезен из-за быстрого всасывания растворов алкоголя и его суррогатов в кровь, подчеркнула врач.

Причиной алкогольного отравления, по словам Шевцовой, может стать употребление напитков низкого качества, при производстве которых были допущены нарушения.

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