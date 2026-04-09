Режим ЧС в Чечне и Дагестане повышен до федерального уровня

Глава МЧС заявил о повышении режима ЧС в Дагестане и Чечне до федерального
Глава МЧС РФ Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в связи с паводками в Чечне и Дагестане с регионального до федерального значения, передает «Интерфакс».

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, с учетом заслушанных нами докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал министр.

Кроме этого он отметил, что руководители республик должны обеспечить регулярное информирование населения о мерах поддержки и создать план по восстановлению поврежденного жилья и социально-значимых объектов.

До этого сообщалось, что в Махачкалу прибыли представители МЧС, Минприроды и Минстроя для координации работ по устранению последствий стихии.

5 апреля в Республике Дагестан произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее Минприроды сообщило о третьей волне паводков в Дагестане.

 
