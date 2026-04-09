В ПСБ предложили привлечь частных инвесторов в коммерческий космос

Фрадков назвал навигацию и малый космос перспективными направлениями для вложений
Пресс-служба ПСБ

Коммерческие проекты в космической индустрии неоднородны и вхождение в них частного капитала во многом зависит от сформировавшихся в направлении условий. Об этом заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на собственной сессии банка «Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы» в рамках Российского космического форума.

По его мнению, коммерческие сегменты космической деятельности способны заинтересовать частных инвесторов при условии разработки соответствующих финансовых продуктов.

«Инфраструктура, космодромы, тяжелые ракетоносители — это сферы, куда довольно сложно привлечь быстро окупаемые ресурсы, поэтому в таких капиталоемких проектах превалирует доля государственных расходов», — сказал он.

Также Фрадков допустил участие частных структур в кооперационных цепочках с возможностью банковского финансирования под контракты, аналогично механизмам государственного оборонного заказа.

«Одновременно есть коммерческие проекты – навигация, малый космос и пр., и здесь я бы сделал больший акцент на то, что не просто надо привлекать частные компании — это уже происходит, а необходимо привлекать частных инвесторов — физических лиц, создав для них привлекательные фининструменты», — добавил глава ПСБ.

Свое предложение он обосновал данными ЦБ РФ о значительных объемах средств на депозитах у физических лиц. При этом инвесторы стремятся к диверсификации портфелей и стабильной доходности. Коммерческие космические проекты могут стать вариантом долгосрочного вложения для частных лиц, в том числе на пожизненной основе.

«В мире такой опыт есть – например, вечные облигации. Космос будет развиваться всегда – пока живо человечество, финансовые системы, любая государственность. Эта сфера всегда будет вызывать интерес. С другой стороны, здесь нужны длинные, достаточно дешевые деньги, и при правильной поддержке государства, которое будет создавать долгосрочную инфраструктуру, этот сегмент станет инвестицонно привлекателен для физлиц», — добавил Фрадков.

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
