Названы последствия ночной атаки ВСУ на Краснодарский край

Ночная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский район привела к повреждению восьми частных домов и одной квартиры в многоквартирном доме. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По его данным, в поселке Саук-Дере под удар ВСУ попала квартира в многоквартирном доме. В городе Крымск повреждены четыре частных дома, в хуторе Меккерстук — два, в поселке Горно-Веселый — еще два. Основной ущерб — выбитые окна.

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены на одной из улиц хутора Ленинский, на территории винодельческого хозяйства в селе Молдаванское, а также на территории одного из предприятий Крымска.

До этого сообщалось, что в ночь на 9 апреля в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который находился на балконе многоквартирного дома. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Также в результате падения обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске пострадали три человека. Двоих пострадавших госпитализировали, еще одному — оказали необходимую помощь на месте. В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание, которое было ликвидировано к утру. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники.

