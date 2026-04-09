Виктория Боня об иске Романа Товстика: «В его интересах со мной не судиться»

Телеведущая и блогерша Виктория Боня прокомментировала иск компании Романа Товстика против нее. Об этом пишет издание Super.

По словам Бони, иск она не видела, а о случившемся знает от журналистов. Она опровергла совершение противозаконных действий в отношении компании Товстика.

«И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать», — добавила Боня.

Знаменитость отметила, что может обратиться за помощью в этом деле к юристке Екатерине Гордон, занимавшейся разводом Товстиков с женой и прекратившей сотрудничество с экс-парой.

Компания «НЛ Континент» подала в суд против Бони из-за ее слов о том, что они могут являться пирамидой. Они потребовала удалить из сети ролики телеведущей, содержание которых «не соответствует действительности».

Как отмечает Baza, в 2018 году Боня сотрудничала с брендом. В своем блоге она рекламировала продукцию новосибирской компании «НЛ Континент», одним из владельцев которой является известный миллиардер Роман Товстик. Позже Боня перестала работать с фирмой. В одном из роликов она намекнула, что модель этого бизнеса ей напоминает пирамиду.

