Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Чехии обвинил Трампа в подрыве доверия к НАТО

Global Look Press

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел подкасту Seznam Zprávy.

«Следует отметить, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для подрыва доверия к альянсу, чем Владимир Путин за многие годы. Это, конечно, плохая новость», — добавил он.

Чешский лидер, который является отставным генералом НАТО и ранее возглавлял военный комитет блока, назвал претензии Трампа к странам альянса в связи с их неготовностью поддержать кампанию против Ирана, «мягко говоря, несправедливыми».

По словам президента Чехии, Трамп забывал, что НАТО создано для обороны, а не для помощи в войнах, которые США ведут за пределами стран альянса. Павел напомнил, что Вашингтон изначально не информировал европейских союзников о своих целях и планах операции против Ирана.

«Фактически никто даже не просил их о сотрудничестве. Только когда война начала развиваться — возможно, в неожиданном направлении — Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасном судоходстве в Ормузском проливе, и, не получив положительного ответа, счел это разочарованием для всего НАТО», — заявил президент Чехии, назвав такой подход несправедливым.

Павел напомнил, что НАТО основано на принципах сдерживания и коллективной обороны, поэтому его существование потеряет смысл, если участники начнут сомневаться в «едином сплоченном образовании, готовом действовать сообща и очень решительно».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

Ранее СМИ рассказали, смог ли генсек НАТО смягчить позицию Трампа.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!