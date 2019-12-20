Автомобилям таможенников могут дать мигалки и сирены

Минфин России разработал проект указа, который разрешает использовать мигалки и сирены на автомобили таможенников, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу говорится о праве таможенных служб останавливать автомобили для проверки. Для этого используются мобильные комплексы, на которые имеет смысл нанесение цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам.

Также предлагается оснащение их устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Отмечается, что президент России Владимир Путин уже поддержал эту инициативу.