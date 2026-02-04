Размер шрифта
В течения дня астрономы зафиксировали 15 солнечных вспышек

На Солнце 4 февраля зафиксировали 14 вспышек класса M и одну класса X
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

4 февраля на Солнце произошло 15 вспышек. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Всего в течение дня были зафиксированы 14 вспышек класса M и одна наивысшего класса X. Все они наблюдались в активной области 4366 (N15E02). Последняя вспышка произошла в 18:34 мск. Она продолжалась в течение 25 минут.

4 февраля сообщалось, что ученые допустили появление полярных сияний после солнечной вспышки X-класса.

До этого Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X. Первая вспышка класса X1.0 была зарегистрирована 1 февраля в 12:33 по всемирному времени (UTC). Примерно через 11 часов, в 23:37 UTC, произошла значительно более сильная вспышка — X8.1. Уже 2 февраля последовали еще два события: вспышка X2.8 в 00:36 UTC и X1.6 в 08:14 UTC.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов — A, B, C, M и X.

Ранее астрономы зафиксировали загадочную «солнечную птицу».
 
