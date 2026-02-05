Размер шрифта
Трамп похвастался своими большими финансовыми талантами

Трамп: я всегда был хорош в деньгах
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что всегда хорошо понимал в финансовых делах. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него сомнения в необходимости снижения ключевой ставки, к чему он постоянно призывает, Трамп сказал, что «всегда был хорош в деньгах».

Глава Белого дома подчеркнул, что благодаря его экономической политике страна сейчас испытывает приток капитала.

4 февраля глава депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что азиатские и ближневосточные инвесторы начали переводить средства из американских активов в европейские в ответ на рыночную турбулентность, вызванную политикой Трампа.

2 апреля прошлого года Трамп ввел новую систему пошлин на импорт из 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа сократила торговый дефицит США до минимума за пять лет.
 
