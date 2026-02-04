Легенда ЦСКА объяснил отказ «Спартака» от зимних трансферов

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что клуб вряд ли зимой подпишет кого-либо из новых футболистов.

По его мнению, руководство красно-белых даст возможность новому тренерскому штабу во главе с испанцем Хуаном Карлосом Карседо определиться с перспективами игроков из текущего состава.

«Cпартак» упустил момент по трансферам на вход и выход, значит в клубе решили, что все останется так, как есть, Карседо будет работать с теми, кто уже находится в команде. Наверняка сейчас на сборах каждый футболист получит шанс проявить себя, а летом, скорее всего, будут сделаны какие-то выводы, и вот тогда уже кто-то пойдет на продажу», — заявил Масалитин.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

