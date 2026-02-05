Трамп предостерег верховного лидера Ирана

Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует «очень побеспокоиться». Об этом в интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

«Я бы сказал, что он должен очень побеспокоиться», — заявил американский лидер.

Он добавил, что сейчас Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном.

До этого СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. США рассмотрели запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решили его отклонить.

По словам одного из источников, если представители Ирана готовы вернуться к первоначальному формату встречи в Турции, США согласны на переговоры на этой или следующей неделе. При этом один из чиновников отметил, что Вашингтон хочет быстро достичь реальной сделки, иначе могут быть рассмотрены «другие варианты».

Несмотря на это, госсекретарь США заявил, что Вашингтон настаивает на включении в повестку переговоров с Тегераном не только ядерных, но и иных вопросов — дальность баллистических ракет, поддержку организаций в регионе и «отношение к собственному народу».

Ранее Трамп пригрозил Ирану судьбой Венесуэлы.