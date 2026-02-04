Военный эксперт рассказал, с помощью чего вычислили позиции РСЗО, атаковавшей Белгород

Российские войска уничтожили обстреливавшую Белгород установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS благодаря вычислившей координаты разведке. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, вооружение вычисляют с помощью радиоразведки, существует возможность патрулировать все приграничные территории с помощью беспилотников.

Он добавил, что военные также применяют космическую разведку с помощью спутников.

Джерелиевский утверждает, что вычислить позиции РСЗО помогает агентурная разведка.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По его словам, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Mash уточнил, что после серии взрывов и ракетной тревоги в Белгороде наступил блэкаут. Без света оказались сам город и несколько округов, в том числе Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский. Отключения электричества зафиксировали и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 20 взрывов.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.