Бывший президент «Локомотива»: «Спартак как был с чехардой, так и остался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что в московском «Спартаке» ничего не меняется. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Он как был «Спартаком» с его чехардой, так и остался. Что делает руководство, явно не идет ни клубу, ни команде на пользу. Спортивный директор испанец, тренер Карседо, который пришел… Он это же не Капелло и не Моуринью», — отметил он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

