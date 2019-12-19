Путин напомнил о чистках в 1937 году
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости чисток в работе правоохранительных органов.
Он отметил, что «чисток» лучше не проводить, это уже проходили в1937 году.
Путин заявил, что нельзя говориться о принципе «своих не сдаем» в работе правоохранителей, это было бы некорректно.
Службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, отметил президент.
По его словам, значительное число уголовных дел возбуждено по материалам внутренних проверок.