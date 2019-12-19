Путин напомнил о чистках в 1937 году

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос о необходимости чисток в работе правоохранительных органов.

Он отметил, что «чисток» лучше не проводить, это уже проходили в1937 году.

Путин заявил, что нельзя говориться о принципе «своих не сдаем» в работе правоохранителей, это было бы некорректно.

Службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, отметил президент.

По его словам, значительное число уголовных дел возбуждено по материалам внутренних проверок.