В РСТ отреагировали на сообщения о застрявших на Кубе россиянах

РСТ: застрявших на Кубе россиян в ближайшее время доставят в Россию

Застрявшие на Кубе россияне в ближайшее время будут доставлены в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

До этого СМИ писали, что на Кубе застряли сотни россиян из-за нехватки авиатоплива.

«Прямо сейчас происходит дозаправка самолетов. Топлива в достаточном количестве. В самое ближайшее время туристы будут доставлены в Россию», — сказали в РСТ.

6 февраля транспортная компания Гаваны сообщила о «временных перебоях» в работе общественного транспорта из-за дефицита топлива. В частности, проблема затронула работу микроавтобусов типа «Газель» и «Фотон», которые ранее начали использовать в качестве маршрутного такси в столице Кубы.

В январе Роспотребнадзор посоветовал российским туристам провериться на опасные болезни, если у них появятся симптомы после поездок на Кубу и в другие страны Карибского бассейна. В ведомстве обратили внимание, что в данный момент в регионе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности, фиксируется активность вирусов денге, Оропуш и чикунгунья.

Ранее на Кубе заявили, что обеспокоивший США российский Ил-76 «привез не книги».