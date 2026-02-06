Размер шрифта
Экс-невеста Лепса намекает на новый роман: «Он будет принимать меня такой, какая я есть»

Spletnik: экс-невеста Лепса Аврора Киба намекнула на новый роман
Экс-невеста Григория Лепса Аврора Киба, которая в конце января сообщила о расставании с певцом, могла завязать уже новые отношения. Об этом сообщает Spletnik в Telegram-канале.

Издание обращает внимание на недавние публикации блогерши, на которых она позирует напротив больших букетов с розами под запись: «Он будет принимать меня такой, какая я есть». Когда произносится слово «он», то Киба указывает на цветы.

«Похоже, нашелся новый ухажер», — подчеркивается в посте.

При этом также уточняется, что кадры были сделаны Кибой на праздновании ее 20-летия. Сама Киба никак не комментирует личную жизнь.

5 февраля СМИ выяснили, что Киба и Лепс расстались еще в декабре 2025 года. Инсайдер рассказывал kp.ru, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

25 января 19-летняя Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Ранее сообщалось, что Горбань упала в обморок на съемках.
 
